СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Симферополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей, предположительно, от отравления неизвестным веществом в Симферополе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, жительница Симферополя вызвала скорую помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья троих детей.

«На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, ещё двоих детей, восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика, в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Её брат и мать детей в настоящее время находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Приоритетной версией произошедшего для следователей является отравление веществом неясной этиологии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку после того, как в селе Вад в Нижегородской области школьники отравились газом.