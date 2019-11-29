Фигурант дела о беспорядках 27 июля объяснил своё поведение на акции

Короткая ссылка
Фигурант дела о беспорядках 27 июля в Москве Эдуард Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака вследствие душевного волнения.
Фигурант дела о беспорядках 27 июля объяснил своё поведение на акции
  • РИА Новости

«Я выбил стекло только после того, как ОМОН начал избивать людей. Именно избиение вызвало у меня душевный стресс. Это так же, как футболист пнул мяч и в кого-то попал на трибуне. Не будем же мы футболиста судить», — приводит ТАСС его слова в зале Мещанского суда в Москве.

В начале сентября Басманный суд Москвы арестовал Малышевского. Позднее СК России предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия к представителю власти»).

В октябре сообщалось, что СК в рамках расследования уголовного дела об июльских массовых беспорядках в Москве задержал ещё четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить