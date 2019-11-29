Фигурант дела о беспорядках 27 июля объяснил своё поведение на акции

Фигурант дела о беспорядках 27 июля в Москве Эдуард Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака вследствие душевного волнения.

«Я выбил стекло только после того, как ОМОН начал избивать людей. Именно избиение вызвало у меня душевный стресс. Это так же, как футболист пнул мяч и в кого-то попал на трибуне. Не будем же мы футболиста судить», — приводит ТАСС его слова в зале Мещанского суда в Москве.

В начале сентября Басманный суд Москвы арестовал Малышевского. Позднее СК России предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия к представителю власти»).

В октябре сообщалось, что СК в рамках расследования уголовного дела об июльских массовых беспорядках в Москве задержал ещё четыре человека.