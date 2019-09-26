Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции ещё одному фигуранту уголовного дела о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве Эдуарду Малышевскому.

«В отношении моего подзащитного были закончены следственные действия, сегодня ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», — цитирует ТАСС адвоката Малышевского Александра Альдаева.

Адвокат уточнил, что дело его подзащитного поступит в прокуратуру на следующей неделе.

Он добавил, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия к представителю власти»).

Ранее Басманный суд Москвы отпустил на свободу участника несанкционированной акции 27 июля Алексея Миняйло.

18 сентября ещё одного участника несанкционированной акции 27 июля Айдара Губайдулина освободили под подписку о невыезде.