Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявили обвинение
- РИА Новости
«В отношении моего подзащитного были закончены следственные действия, сегодня ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», — цитирует ТАСС адвоката Малышевского Александра Альдаева.
Адвокат уточнил, что дело его подзащитного поступит в прокуратуру на следующей неделе.
Он добавил, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия к представителю власти»).
Ранее Басманный суд Москвы отпустил на свободу участника несанкционированной акции 27 июля Алексея Миняйло.
18 сентября ещё одного участника несанкционированной акции 27 июля Айдара Губайдулина освободили под подписку о невыезде.