Задержаны ещё четыре человека по делу о беспорядках 27 июля в Москве

В рамках расследования Следственным комитетом уголовного дела об июльских массовых беспорядках в Москве и о применении насилия в отношении представителей власти задержаны ещё четыре человека.

«27 июля 2019 года на улице Рождественке города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанёс другому правоохранителю удар ногой», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что ещё один подозреваемый — Андрей Баршай — напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбегу в спину. В заявлении говорится, что участник акции Владимир Емельянов силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

В настоящее время они задержаны в качестве подозреваемых, проведены обыски.

9 октября Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.

В конце сентября Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции Эдуарду Малышевскому — ещё одному фигуранту уголовного дела о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве.