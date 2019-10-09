Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.
Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову
  • РИА Новости

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует ТАСС постановление суда.

Как отмечается, защита утверждает, что Жуков не применял насилия к росгвардейцу, а лишь совершил жест в его сторону.

«У нас есть видеозапись, на которой видно, что был жест рукой, но не было даже прикосновения», — заявила адвокат Светлана Байтурина.

Также сообщается, что Кирилл Жуков считает себя невиновным.

4 сентября Тверской суд Москвы приговорил Жукова к трём годам колонии общего режима.

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