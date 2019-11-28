В ТПП оценили законопроект о выходном дне 31 декабря

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Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с «Газетой.Ru» оценил внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.
В ТПП оценили законопроект о выходном дне 31 декабря
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, последний день года сложно назвать днём высокой производительности.

«Все думают о предстоящем празднике и по возможности стараются поскорее освободиться от служебных обязанностей», — сказал он.

Как отметил Катырин, если 31 декабря станет нерабочим, то бизнес, в первую очередь малый, мог бы повысить продажи.

Вместе с тем президент ТПП считает, что общее число выходных должно остаться прежним.

«Не может быть речи ещё об одном дополнительном свободном дне. Надо будет сделать какую-нибудь субботу рабочей или сократить на день длинные праздники», — пояснил он.

Также инициативу прокомментировала представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Я так понимаю, есть федеральная инициатива. Вчера, если я не ошибаюсь, Госдума это рассматривала, но уже пошла такая волна внимания к этому вопросу. Сам факт того, что люди это обсуждают, говорит о том, что с этим надо что-то делать», — цитирует её «Реальное время».

По её словам, за последнюю неделю президенту Татарстана Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей региона с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.

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