Эксперт оценил предложение ограничить долю иностранного капитала в клиниках

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Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с RT прокомментировал инициативу депутатов Госдумы ограничить долю иностранцев в уставном капитале частных медицинских организаций.
Эксперт оценил предложение ограничить долю иностранного капитала в клиниках
  • РИА Новости

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо отрегулировать государственную систему оказания медицинской помощи и только тогда переходить к вопросам частных организаций.

«Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить людей необходимой медицинской помощью. А рынок должен довольствоваться тем, что осталось. Мы должны понимать, что в него попадает всё то, что не отрегулировано в государственной системе здравоохранения. В идеале госсистема должна обеспечивать весь цикл медицинской помощи. Соответственно, и лаборатории должны быть государственные, и другие учреждения. И никаких долей иностранцев там быть, в общем-то, не должно», — считает Саверский.  

Ранее в Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в уставном капитале медицинских организаций до 20%. 

Подробнее — в материале RT. 

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