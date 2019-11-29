Эксперт оценил предложение ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с RT прокомментировал инициативу депутатов Госдумы ограничить долю иностранцев в уставном капитале частных медицинских организаций.

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо отрегулировать государственную систему оказания медицинской помощи и только тогда переходить к вопросам частных организаций.

«Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить людей необходимой медицинской помощью. А рынок должен довольствоваться тем, что осталось. Мы должны понимать, что в него попадает всё то, что не отрегулировано в государственной системе здравоохранения. В идеале госсистема должна обеспечивать весь цикл медицинской помощи. Соответственно, и лаборатории должны быть государственные, и другие учреждения. И никаких долей иностранцев там быть, в общем-то, не должно», — считает Саверский.

Ранее в Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в уставном капитале медицинских организаций до 20%.

Подробнее — в материале RT.