СК возбудил дело после гибели двух человек на пивоварне в Пятигорске

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа на пивоварне в Пятигорске, в результате которого погибли два человека, информирует СК по региону.
СК возбудил дело после гибели двух человек на пивоварне в Пятигорске
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что взрыв с последующим возгоранием на площади 20 кв. м произошёл утром в четверг, 28 ноября, на территории пивоваренной компании ООО «БП «Сюрприз». Открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия найдены тела двух погибших.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в одном из жилых домов в городе Ужуре Красноярского края.

Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить