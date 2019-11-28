СК возбудил дело после гибели двух человек на пивоварне в Пятигорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа на пивоварне в Пятигорске, в результате которого погибли два человека, информирует СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что взрыв с последующим возгоранием на площади 20 кв. м произошёл утром в четверг, 28 ноября, на территории пивоваренной компании ООО «БП «Сюрприз». Открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия найдены тела двух погибших.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в одном из жилых домов в городе Ужуре Красноярского края.

Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.