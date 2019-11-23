Отец и двое детей погибли в результате пожара в Хакасии

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Отец и двое маленьких детей погибли в результате возгорания в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии.
Отец и двое детей погибли в результате пожара в Хакасии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

«Поступило сообщение о том, что в селе Бельтирское Аскизского района произошло возгорание частного жилого дома, в результате чего погибли семилетняя девочка и трёхлетний мальчик, а также их 42-летний отец», — указывается в заявлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«Наряду с другими следствие в качестве приоритетной рассматривает версию о возникновении пожара в результате неисправности электропроводки», — уточняют в ведомстве.

Ранее в Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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