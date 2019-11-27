СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре под Красноярском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в одном из жилых домов в городе Ужуре Красноярского края, говорится в сообщении СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указано в тексте.

Отмечается, что, согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печью.

Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, чьи тела были найдены при ликвидации возгорания в доме в городе Ужур Красноярского края.

Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.