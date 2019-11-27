СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре под Красноярском
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указано в тексте.
Отмечается, что, согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печью.
Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, чьи тела были найдены при ликвидации возгорания в доме в городе Ужур Красноярского края.
Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.