СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре под Красноярском

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в одном из жилых домов в городе Ужуре Красноярского края, говорится в сообщении СУ СК по региону.
СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре под Красноярском
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указано в тексте.

Отмечается, что, согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печью.

Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, чьи тела были найдены при ликвидации возгорания в доме в городе Ужур Красноярского края.

Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.

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