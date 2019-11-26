При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

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Следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, чьи тела были найдены при ликвидации возгорания в доме в городе Ужур Красноярского края.

«Около 6:00 (2:00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома в городе Ужуре обнаружены тела трёх неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия», — приводит РИА Новости сообщение ГСУСК по региону.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о гибели отца и двух маленьких детей в результате возгорания в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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