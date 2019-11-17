СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом
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- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.
По предварительным данным следствия, 17 ноября около 07:40 мск семья вернулась домой из гостей.
«Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома», — заявили в СК.
Следователи считают основной версией произошедшего взрыв бытового газа. Госпитализированы трое взрослых и полуторагодовалый ребёнок.
Ранее в МЧС сообщили, что в посёлке Пробуждение обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение.