СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

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Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.
СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным следствия, 17 ноября около 07:40 мск семья вернулась домой из гостей. 

«Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома», — заявили в СК.

Следователи считают основной версией произошедшего взрыв бытового газа. Госпитализированы трое взрослых и полуторагодовалый ребёнок.

Ранее в МЧС сообщили, что в посёлке Пробуждение обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение.

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