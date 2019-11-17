СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным следствия, 17 ноября около 07:40 мск семья вернулась домой из гостей.

«Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома», — заявили в СК.

Следователи считают основной версией произошедшего взрыв бытового газа. Госпитализированы трое взрослых и полуторагодовалый ребёнок.

Ранее в МЧС сообщили, что в посёлке Пробуждение обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение.