Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
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- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа, использовалось под склад и жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребёнок. Они госпитализированы», — цитирует ведомство ТАСС.
По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. При этом возгорание не зафиксировано.
В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
«В настоящий момент все четверо пострадавших, в том числе годовалый ребёнок, находятся в больницах в тяжёлом состоянии», — подтвердил представитель министерства.
Ранее в Челябинской области произошёл хлопок газа в квартире жилого дома.
В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме.