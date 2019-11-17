Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

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В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы.
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа, использовалось под склад и жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребёнок. Они госпитализированы», — цитирует ведомство ТАСС.

По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. При этом возгорание не зафиксировано. 

В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. 

«В настоящий момент все четверо пострадавших, в том числе годовалый ребёнок, находятся в больницах в тяжёлом состоянии», — подтвердил представитель министерства.

Ранее в Челябинской области произошёл хлопок газа в квартире жилого дома.

В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме.

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