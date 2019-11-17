Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа, использовалось под склад и жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребёнок. Они госпитализированы», — цитирует ведомство ТАСС.

По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. При этом возгорание не зафиксировано.

В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

«В настоящий момент все четверо пострадавших, в том числе годовалый ребёнок, находятся в больницах в тяжёлом состоянии», — подтвердил представитель министерства.

Ранее в Челябинской области произошёл хлопок газа в квартире жилого дома.

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