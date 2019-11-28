Эксперт оценил проект закона о выходном дне 31 декабря

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Анна Лушникова
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал RT внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.
Эксперт оценил проект закона о выходном дне 31 декабря
  • Reuters
  • © Maxim Zmeyev

«31 декабря всё равно никто не работает. То есть формально работают, но на самом деле готовятся к празднику или уже отмечают. Так что и для работодателя, и для работника 31 декабря как рабочий день неудобен. Для работодателя он неудобен, потому что снижается производительность. Для работника — из-за того, что хочется быстрее уйти домой. Такое предложение кажется вполне разумным. Если говорить о том, что этот перенос отвечает на запрос населения, — он действительно позволяет работодателям и работникам более рационально распорядиться выходными и рабочими днями», — сказал он.

По словам эксперта, данный вопрос поднимается на уровне регионов и некоторые губернаторы уже перенесли рабочие дни с 31 на 28 декабря, а с учётом отношения депутатов к этой идее «есть шансы на положительное решение».

Ранее в Госдуму был внесён проект закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

Отмечается, что 31 декабря станет нерабочим днём, если этот день не выходной согласно календарю.

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