Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
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Эксперты проверили яблочное пюре 12 российских марок, пяти белорусских, двух торговых марок из Испании, а также по одному бренду из Латвии, Польши, Сербии, Чехии и Шотландии.
Стоимость исследованного яблочного пюре варьируется от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.
«Исследование показало, что в продукции 14 торговых марок нет пестицидов. При этом в продукции десяти торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол», — цитирует Роскачество РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время содержание пестицидов не нормируется и не контролируется российским законодательством, поэтому вся проверенная продукция считается безопасной.
В частности, ни в одном из указанных образцов не обнаружено примесей растительного происхождения, консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей.
В конце сентября Роскачество также сообщило о наличии у восьми торговых марок яблочного пюре для детей следов пестицидов. Как отмечало kp.ru, питание проверяли по 148 показателям безопасности и качества.