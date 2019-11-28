Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах. Несмотря на это, вся продукция признана безопасной и соответствующей обязательным стандартам качества.

Эксперты проверили яблочное пюре 12 российских марок, пяти белорусских, двух торговых марок из Испании, а также по одному бренду из Латвии, Польши, Сербии, Чехии и Шотландии.

Стоимость исследованного яблочного пюре варьируется от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.

«Исследование показало, что в продукции 14 торговых марок нет пестицидов. При этом в продукции десяти торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол», — цитирует Роскачество РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время содержание пестицидов не нормируется и не контролируется российским законодательством, поэтому вся проверенная продукция считается безопасной.

В частности, ни в одном из указанных образцов не обнаружено примесей растительного происхождения, консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей.

В конце сентября Роскачество также сообщило о наличии у восьми торговых марок яблочного пюре для детей следов пестицидов. Как отмечало kp.ru, питание проверяли по 148 показателям безопасности и качества.