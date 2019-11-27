В Минздраве рассказали о новой должности трансплантолога Каабака

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный ранее из НМИЦ здоровья детей, вернётся в медицинское учреждение и займёт должность руководителя группы трансплантации в отделении урологии. Об этом сообщили в Минздраве.

«В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объём работы, что и ранее», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минздраве уточнили, что такое решение было принято на встрече руководства НМИЦ здоровья детей с Каабаком.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

В середине ноября стало известно об увольнении из НМИЦ здоровья детей Михаила Каабака, который работал на четверть ставки и провёл 21 операцию.

Как заявлял Каабак, к его методам лечения предъявлялись претензии.