В Минздраве рассказали о новой должности трансплантолога Каабака
- РИА Новости
«В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объём работы, что и ранее», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минздраве уточнили, что такое решение было принято на встрече руководства НМИЦ здоровья детей с Каабаком.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
В середине ноября стало известно об увольнении из НМИЦ здоровья детей Михаила Каабака, который работал на четверть ставки и провёл 21 операцию.
Как заявлял Каабак, к его методам лечения предъявлялись претензии.