Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре
  • РИА Новости

«Грипп — это сезонное заболевание, поэтому повышение заболеваемости сезонное будет обязательно. По всем нашим прогнозам, критериям и по тем прогнозам, который даёт наш Институт гриппа... подъём заболеваемости будет в декабре, и мы пойдём в ускоренный подъём в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля», — цитирует Скворцову РИА Новости.

По словам министра, можно надеяться на умеренную интенсивность заболеваемости, с небольшим числом сложных клинических случаев ввиду проведения прививочной кампании, её спад ожидается примерно в апреле.

Также Скворцова напомнила о важности оперативного обращения ко врачу при возникновении симптомов гриппа.

13 ноября в Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации от гриппа.

Сообщалось, что прививка должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилёва в беседе с Inforeactor рассказала, какова эффективность вакцин от гриппа и почему после прививки люди могут заболеть.

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