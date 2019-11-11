Путин: заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз
- РИА Новости
«У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это всё-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз — более чем в 13 раз — сократилась заболеваемость гриппом», — заявил Путин на совещании с членами правительства.
В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что на территории России прививки от гриппа сделали 43,4 млн человек, что составляет около 30% населения страны.
Ранее издание Nation News сообщило о самых популярных вопросах по профилактике гриппа и ОРВИ, поступивших на горячую линию Роспотребнадзора.