Путин: заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз

Президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом в стране сократилась более чем в 13 раз за 13 лет.

«У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это всё-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз — более чем в 13 раз — сократилась заболеваемость гриппом», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что на территории России прививки от гриппа сделали 43,4 млн человек, что составляет около 30% населения страны.

Ранее издание Nation News сообщило о самых популярных вопросах по профилактике гриппа и ОРВИ, поступивших на горячую линию Роспотребнадзора.