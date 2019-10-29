Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

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Роспотребнадзор сообщил, что на территории России прививки от гриппа сделали 43, 4 млн человек, что составляет около 30% населения страны.

«По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора за ходом вакцинации на 25 октября за счёт средств федерального бюджета привито 12 млн детей и 26,5 млн взрослых. За счёт других источников привито более 4,8 млн человек, из них за счёт работодателей — более 3,7 млн человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в России на данный момент зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом.

Ранее издание Nation News сообщило о самых популярных вопросах по профилактике гриппа и ОРВИ, поступивших на горячую линию Роспотребнадзора.

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