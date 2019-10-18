Почти 27 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Подмосковья

Почти 27 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Московской области, сообщает телеканал «360».

«Для удобства тех, кто не может найти время на поход в поликлинику, мы организовали вакцинацию против гриппа в мобильных комплексах по вакцинации», — заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По её словам, выездные бригады дежурят на железнодорожных станциях, у торговых центров, на площадях. В работе задействовано 31 муниципальное образование.

Расписание можно узнать в медучреждениях и на сайте областного Минздрава.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.