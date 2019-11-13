Врачи рассказали об эффективности вакцинации от гриппа
- РИА Новости
По её словам, сегодня медицинские учреждения предлагают на выбор несколько видов вакцин отечественного и импортного производства. Они отличаются лишь количеством антигенов и консервантов, а вирусы везде одинаковые, заверила иммунолог.
Она также отметила, что после вакцинации человек может заболеть гриппом, но заболевание будет протекать в лёгкой форме и без осложнений.
Вместе с тем она напомнила, что защиты от других вирусов прививка не даёт.
«Вирусных инфекций масса, и защититься от них практически невозможно, нет никаких прививок, — объяснила Скорпилёва.
По её мнению, уберечь организм от вирусных инфекций можно только двумя способами: вести здоровый образ жизни и не бывать в общественных местах.
Ранее Nation News сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.