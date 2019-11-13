Врачи рассказали об эффективности вакцинации от гриппа

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Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилёва в беседе с Inforeactor рассказала, какова эффективность вакцин от гриппа и почему после прививки люди могут заболеть.
Врачи рассказали об эффективности вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

По её словам, сегодня медицинские учреждения предлагают на выбор несколько видов вакцин отечественного и импортного производства. Они отличаются лишь количеством антигенов и консервантов, а вирусы везде одинаковые, заверила иммунолог.

Она также отметила, что после вакцинации человек может заболеть гриппом, но заболевание будет протекать в лёгкой форме и без осложнений.

Вместе с тем она напомнила, что защиты от других вирусов прививка не даёт.

«Вирусных инфекций масса, и защититься от них практически невозможно, нет никаких прививок, — объяснила Скорпилёва.
По её мнению, уберечь организм от вирусных инфекций можно только двумя способами: вести здоровый образ жизни и не бывать в общественных местах.

Ранее Nation News сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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