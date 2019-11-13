Около 500 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в 2019 году

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Около 500 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в этом году, сообщает ИА «Удмуртия».
Около 500 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в 2019 году
  • РИА Новости

«Для проведения вакцинации в Удмуртии в 2019 году выделили 100 млн рублей из федерального и 12 млн из республиканского бюджетов. Охват населения региона для иммунизации составляет более 36%», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Юлия Бушмакина.

В планах ведомства вакцинировать 70% жителей региона.

Активная стадия прививочной кампании против гриппа началась в Удмуртии 1 августа. Она завершится к 1 декабря.

Ранее Nation News сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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