Около 500 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Удмуртии в 2019 году
- РИА Новости
«Для проведения вакцинации в Удмуртии в 2019 году выделили 100 млн рублей из федерального и 12 млн из республиканского бюджетов. Охват населения региона для иммунизации составляет более 36%», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Юлия Бушмакина.
В планах ведомства вакцинировать 70% жителей региона.
Активная стадия прививочной кампании против гриппа началась в Удмуртии 1 августа. Она завершится к 1 декабря.
Ранее Nation News сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.