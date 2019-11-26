Экономист оценил идею сократить новогодние выходные

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение сократить продолжительность новогодних праздников.

«Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчёт того, что это даёт нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматривать как какое-то дополнительное зло для экономики. Тогда надо точно так же относиться ко всем выходным и праздникам», — отметил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что является сторонником длинных новогодних праздников, когда можно провести время с семьёй.

«Тем более у нас на повестке дня поддержание семьи, семейных ценностей и традиций. Сокращать длинные праздники до буквально двух-трёх дней, а потом уже удлинять свой отпуск — это сомнительная вещь. Хотя тут однозначного мнения нет и быть не может», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.

Парламентарий отметил, что можно сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.