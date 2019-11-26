Экономист оценил идею сократить новогодние выходные

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение сократить продолжительность новогодних праздников.
Экономист оценил идею сократить новогодние выходные
  • РИА Новости

«Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчёт того, что это даёт нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматривать как какое-то дополнительное зло для экономики. Тогда надо точно так же относиться ко всем выходным и праздникам», — отметил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что является сторонником длинных новогодних праздников, когда можно провести время с семьёй. 

«Тем более у нас на повестке дня поддержание семьи, семейных ценностей и традиций. Сокращать длинные праздники до буквально двух-трёх дней, а потом уже удлинять свой отпуск — это сомнительная вещь. Хотя тут однозначного мнения нет и быть не может», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников. 

Парламентарий отметил, что можно сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить