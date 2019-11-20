Петербург вошёл в топ-3 лучших городов для новогодних путешествий с детьми
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- globallookpress.com
В списке городов, куда чаще всего россияне приезжают отдыхать с детьми на новогодние праздники, Санкт-Петербург следует за Тюменью и Великим Устюгом. Рейтинг был составлен на основе данных бронирования жилья для путешествий.
«Петербург расположился в рейтинге сразу после Тюмени и, что не сюрприз, Великого Устюга. Следом идут Москва, Краснодар, Казань и Ярославль», — сообщили в медиацентре правительства Санкт-Петербурга.
Ранее НСН опубликовала результаты рейтинга городов — лидеров по посещению иностранными туристами.