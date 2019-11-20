Петербург вошёл в топ-3 лучших городов для новогодних путешествий с детьми

Санкт-Петербург вошёл в тройку лучших городов России для поездок с детьми на новогодние праздники, сообщает kp.ru со ссылкой на данные медиацентра правительства города.

В списке городов, куда чаще всего россияне приезжают отдыхать с детьми на новогодние праздники, Санкт-Петербург следует за Тюменью и Великим Устюгом. Рейтинг был составлен на основе данных бронирования жилья для путешествий.

«Петербург расположился в рейтинге сразу после Тюмени и, что не сюрприз, Великого Устюга. Следом идут Москва, Краснодар, Казань и Ярославль», — сообщили в медиацентре правительства Санкт-Петербурга.

Ранее НСН опубликовала результаты рейтинга городов — лидеров по посещению иностранными туристами.