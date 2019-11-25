Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

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Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.

Уточняется, что пятидневный тур на новогодние праздники внутри страны обойдётся в 18-25 тыс. рублей на одного человека. За пределами страны наиболее доступным по цене является отдых в Турции, где стоимость аналогичного тура начинается от 35 тыс. рублей.

Отмечается, что в среднем новогодний отдых в России подорожал на 3,5%, авиабилеты на внутренние рейсы на 3%, а на международные — на 1%.

В десятку самых востребованных зарубежных направлений в этом году вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН сообщила, что около 70% россиян проведут новогодние каникулы вне дома, при этом большинство российских туристов предпочитают солнечные страны.

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