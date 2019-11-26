Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове

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Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове. Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
  • РИА Новости

«Столкновение автомобилей произошло на пересечении Астраханской и Советской улиц. Один из автомобилей отлетел на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. В результате (инцидента. — RT) женщина погибла», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В МВД уточнили, что после ЧП за медицинской помощью обратились семь человек.

Ранее URA.RU со ссылкой на главного госинспектора безопасности дорожного движения по Екатеринбургу Вадима Буйдалина сообщило об увеличении на 19% количества ДТП в городе в 2019 году.

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