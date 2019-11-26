Число ДТП в Екатеринбурге выросло на 19% в 2019 году
- РИА Новости
По информации городской ГИБДД, в январе — сентябре 2019 года погибших в ДТП на 23% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
«Проведена немалая работа по нанесению дорожной разметки и установке знаков, однако мероприятия недостаточно систематизированы и реализуются без учёта аварийности на конкретных участках», — сказал Буйдалин.
Ещё одной причиной роста количества ДТП он назвал состояние светофоров — 60% из них нуждаются в замене. Ситуацию осложняет и погода, поскольку при выпадении осадков светофоры работают с перебоями или отключаются.
Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.