Число ДТП в Екатеринбурге выросло на 19% в 2019 году

Короткая ссылка
Количество ДТП в Екатеринбурге выросло на 19% в 2019 году. Об этом заявил главный госинспектор безопасности дорожного движения по городу Вадим Буйдалин на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности, передаёт URA.RU.
Число ДТП в Екатеринбурге выросло на 19% в 2019 году
  • РИА Новости

По информации городской ГИБДД, в январе — сентябре 2019 года погибших в ДТП на 23% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

«Проведена немалая работа по нанесению дорожной разметки и установке знаков, однако мероприятия недостаточно систематизированы и реализуются без учёта аварийности на конкретных участках», — сказал Буйдалин.

Ещё одной причиной роста количества ДТП он назвал состояние светофоров — 60% из них нуждаются в замене. Ситуацию осложняет и погода, поскольку при выпадении осадков светофоры работают с перебоями или отключаются.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить