Одиннадцать человек обратились к врачам после аварии с автобусом в Уфе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«При ДТП в больницу сразу увезли четырёх человек. По уточнённым данным, за медицинской помощью самостоятельно обратилось ещё семь человек», — указали в ведомстве.
Уточняется, что после осмотра на амбулаторное лечение было оставлено десять человек.
«Один находится на осмотре», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на пятиэтажный дом в Уфе.