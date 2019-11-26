Одиннадцать человек обратились к врачам после аварии с автобусом в Уфе

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Одиннадцать пассажиров автобуса, врезавшегося в жилой пятиэтажный дом в Уфе, обратились к врачам.
Одиннадцать человек обратились к врачам после аварии с автобусом в Уфе
  • © МВД по Республике Башкортостан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«При ДТП в больницу сразу увезли четырёх человек. По уточнённым данным, за медицинской помощью самостоятельно обратилось ещё семь человек», — указали в ведомстве.

Уточняется, что после осмотра на амбулаторное лечение было оставлено десять человек.

«Один находится на осмотре», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на пятиэтажный дом в Уфе.

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