В Уфе автобус врезался в пятиэтажный дом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
Отмечается, что в момент инцидента в автобусе было 30 пассажиров, которые являются вахтовиками.
«Автобус совершил наезд на пятиэтажный жилой дом. В результате ДТП пострадало четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу», — указали в ведомстве.
Уточняется, что пассажиры, избежавшие травм, продолжили движение на другом автобусе.
Ранее стало известно, что шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Красноярске.
В октябре URA.RU сообщало, что в результате ДТП с участием грузовика в Свердловской области погибли три человека.