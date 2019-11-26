В Уфе автобус врезался в пятиэтажный дом

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Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на пятиэтажный дом в Уфе.
В Уфе автобус врезался в пятиэтажный дом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Отмечается, что в момент инцидента в автобусе было 30 пассажиров, которые являются вахтовиками.

«Автобус совершил наезд на пятиэтажный жилой дом. В результате ДТП пострадало четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу», — указали в ведомстве.

Уточняется, что пассажиры, избежавшие травм, продолжили движение на другом автобусе.

Ранее стало известно, что шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Красноярске.

В октябре URA.RU сообщало, что в результате ДТП с участием грузовика в Свердловской области погибли три человека.

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