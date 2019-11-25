Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красноярске

Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Красноярске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу краевого главка МВД.

Отмечается, что авария произошла примерно в 6:00 мск в районе улицы Крупской, 12.

«По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе», — сказал собеседник.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек. Ещё два человека госпитализированы.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.