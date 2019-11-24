Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье возросло до шести

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Оренбургской области увеличилось до шести.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребёнок», — указали в ведомстве.

Уточняется, что ещё два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По данным МВД, ДТП произошло на автодороге Оренбург-Акбулак.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Оренбургской области.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.