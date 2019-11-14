Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Иванове

Семь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля в Иванове.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Сегодня в 17:00 на регулируемом перекрёстке улиц Герасима Фейгина и Окуловой произошло столкновение маршрутного автобуса Fiat Ducato, следовавшего по маршруту №17, и автомобиля Hyundai Elantra. Пострадали семь человек, находившиеся в автобусе», — сказали в ведомстве.

По имеющимся данным, авария произошла из-за того, что автобус осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении иномарке.

Ранее в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.