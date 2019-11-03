В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля в Иркутской области. Два человека получили тяжёлые травмы.

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Девять пострадавших, в том числе один ребёнок. Двое получили тяжёлые травмы, шесть человек, в том числе ребёнок, — средней степени, один — лёгкой и от госпитализации отказался», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.