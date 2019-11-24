Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Оренбургской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Пять пассажиров автобуса погибли, среди них один ребёнок. Ещё трое с травмами доставлены в больницу», — сказал собеседник.

Уточняется, что авария произошла в 6:10 (4:10 мск) в районе посёлка Чистый.

Согласно имеющимся данным, в микроавтобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана.

Ранее 12 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем.

6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.