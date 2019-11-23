Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии

Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«На 11-м км автодороги Моздок — Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2106, где находились пять человек, с КамАЗом. Прибывшими на место пожарными была произведена деблокировка тел погибших», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.

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