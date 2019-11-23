Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии

Короткая ссылка
Пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«На 11-м км автодороги Моздок — Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2106, где находились пять человек, с КамАЗом. Прибывшими на место пожарными была произведена деблокировка тел погибших», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее 12 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем.

6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить