В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин

В Волгограде один человек пострадал в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

«На проспекте Ленина в районе площади Возрождения грузовой автомобиль снёс более десяти машин. На данный момент известно об одном пострадавшем», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что причины происшествия устанавливаются.

Ранее 12 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем.

6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.