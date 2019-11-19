В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
«На проспекте Ленина в районе площади Возрождения грузовой автомобиль снёс более десяти машин. На данный момент известно об одном пострадавшем», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что причины происшествия устанавливаются.
Ранее 12 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем.
6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.