Названа предварительная причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

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В прокуратуре Оренбургской области назвали предварительную причину аварии с участием микроавтобуса и фуры, в результате которой погибли шесть человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, по предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.

«Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какая-то другая, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие — сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — рассказали агентству.

Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек. Ещё два человека госпитализированы.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

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