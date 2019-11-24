Названа предварительная причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, по предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.
«Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какая-то другая, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие — сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — рассказали агентству.
Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек. Ещё два человека госпитализированы.
В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.