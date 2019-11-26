Путин отметил важность профессионального самоопределения для молодёжи

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Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что современной молодёжи важно правильно выбрать профессию для реализации своих способностей в высокотехнологичном мире.
Путин отметил важность профессионального самоопределения для молодёжи
  • РИА Новости

В ходе обращения по телемосту к участникам всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле Путин напомнил, что мир находится на пороге серьёзных перемен, вызванных стремительным развитием новых технологий.

«Не только наша страна, но и весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно на глазах у нас меняют мир», — цитирует его Интерфакс.

Российский президент подчеркнул, что в таких условиях важно, чтобы молодёжь могла реализовать свои профессиональные возможности.

«Очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться: а где же они смогут быть наиболее востребованными, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи, своих близких и всей страны», — заявил Путин.

По его словам, в 2019 году четверть миллиона молодых людей трудоустроились в крупнейших российских инновационных предприятиях.

Ранее десятиклассница из Королёва представила на форуме собственный аппарат для уборки космического мусора.

Форум профессиональной ориентации «Проектория», созданный по поручению Путина, открылся в Ярославле 25 ноября.

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