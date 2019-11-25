В Ярославле стартовал форум профессиональной навигации «Проектория»

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В Ярославле открылся масштабный форум профессиональной ориентации «Проектория», созданный по поручению президента России Владимира Путина.
В Ярославле стартовал форум профессиональной навигации «Проектория»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает Первый канал, в рамках форума представители из 80 регионов страны могут попробовать себя в разных сферах, получить новые знания.

В этом году участникам предлагается выбрать наиболее подходящую профессию из 120 возможных, но в будущем планируется расширить этот список до 400 специальностей.

По словам заместителя министра просвещения России Ирины Потехиной, сначала ребёнок может выбрать интересующую его профессию, а затем проработать все необходимые качества.

В мероприятии принимают участие дети, а также их родители и педагоги. Для учителей в рамках форума была разработана отдельная программа.

«Подобные площадки — это, в хорошем смысле, допинг для каждого человека, который готов меняться, двигаться. А с детьми по-другому нельзя, их надо постоянно удивлять, поражать», — отметила участница форума, педагог Виктория Шалункова.

В рамках «Проектории» также запланированы лекции знаменитых учёных, известных бизнесменов и политиков. Финальной точкой станет защита проектов по шести направлениям.

Ранее НСН сообщала, что приём заявок на участие в новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» открыт.

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