Суд отклонил жалобу на арест гендиректора ЧОП в Благовещенске
Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление Благовещенского городского суда оставить без изменения», — сказал судья.
Также им было отмечено, что срок содержания Андрющенко под стражей остаётся прежним.
Ранее адвокат Диана Будко сообщила, что арест охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на работе в момент стрельбы в колледже в Благовещенске, был обжалован.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате чего погиб один человек, ещё трое пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Гендиректору ЧОП Андрющенко предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.
16 ноября стало известно об аресте Андрющенко Благовещенским городским судом до 14 января 2020 года.