Суд отклонил жалобу на арест гендиректора ЧОП в Благовещенске

Амурский областной суд во вторник, 26 ноября, отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске, сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.

Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Благовещенского городского суда оставить без изменения», — сказал судья.

Также им было отмечено, что срок содержания Андрющенко под стражей остаётся прежним.

Ранее адвокат Диана Будко сообщила, что арест охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на работе в момент стрельбы в колледже в Благовещенске, был обжалован.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате чего погиб один человек, ещё трое пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Гендиректору ЧОП Андрющенко предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.

16 ноября стало известно об аресте Андрющенко Благовещенским городским судом до 14 января 2020 года.