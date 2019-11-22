Защита обжаловала арест охранника колледжа в Благовещенске
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«Арест обжалован, решения суда пока нет, дата рассмотрения ещё не назначена», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее Благовещенский городской суд арестовал Ермолова на два месяца.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
После инцидента городские власти проверили ЧОП в школе.