Защита обжаловала арест охранника колледжа в Благовещенске

Адвокат Диана Будко сообщила, что арест охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на работе в момент стрельбы в колледже в Благовещенске, был обжалован.

«Арест обжалован, решения суда пока нет, дата рассмотрения ещё не назначена», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Благовещенский городской суд арестовал Ермолова на два месяца.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

После инцидента городские власти проверили ЧОП в школе.