Защита обжаловала арест охранника колледжа в Благовещенске

Короткая ссылка
Адвокат Диана Будко сообщила, что арест охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на работе в момент стрельбы в колледже в Благовещенске, был обжалован.
Защита обжаловала арест охранника колледжа в Благовещенске
  • © РИА Новости

«Арест обжалован, решения суда пока нет, дата рассмотрения ещё не назначена», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Благовещенский городской суд арестовал Ермолова на два месяца. 

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

После инцидента городские власти проверили ЧОП в школе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить