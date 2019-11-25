Названа возможная причина отравления детей под Нижним Новгородом

Причиной массового отравления школьников в Нижегородской области стала газораспределительная станция (ГРС), где стравливали газ. Об этом сообщили в администрации средней школы в Вадском районе.

«Стравливали газ на ГРС, дошло до нас», — сказали РИА Новости в приёмной.

По предварительным данным, выброс произошёл со станции, которая находится в полутора километрах от учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в центральную районную больницу доставлены 44 человека (43 ребёнка и один взрослый).

По данным регионального Минздрава, все пострадавшие уже отпущены домой.

СК начал доследственную проверку. В ведомстве отметили, что, предварительно, произошёл выброс примеси для определения запаха газа.