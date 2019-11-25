Прокуратура начала проверку после отравления детей под Нижним Новгородом

Прокуратура Нижегородской области начала проверку инцидента в средней школе Вадского района, где отравились более 40 детей.

«Организована проверка соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в случае наличия оснований, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем ведомствам оказать помощь пострадавшим от отравления газом в школе и разобраться в произошедшем.

25 ноября стало известно, что в нижегородской школе газом отравились десятки людей.