Прокуратура начала проверку после отравления детей под Нижним Новгородом
- РИА Новости
«Организована проверка соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в случае наличия оснований, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем ведомствам оказать помощь пострадавшим от отравления газом в школе и разобраться в произошедшем.
25 ноября стало известно, что в нижегородской школе газом отравились десятки людей.