Путин уволил алтайского прокурора

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Президент России Владимир Путин уволил прокурора Республики Алтай Николая Малицына.
Путин уволил алтайского прокурора
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российской Генпрокуратуры.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации объявлен указ президента Российской Федерации в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай», — говорится в заявлении.

Ранее Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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