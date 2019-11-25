Путин уволил алтайского прокурора

Президент России Владимир Путин уволил прокурора Республики Алтай Николая Малицына.

Об этом говорится на сайте российской Генпрокуратуры.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации объявлен указ президента Российской Федерации в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай», — говорится в заявлении.

Ранее Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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