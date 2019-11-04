Перестановки в министерствах: Путин освободил от должностей 11 генералов МЧС, МВД и СК

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов МВД, МЧС и СК. Соотвествующий указ был опубликован в понедельник, 4 ноября. Среди тех, кто сложил свои полномочия, — Александр Мельников, который сейчас находится под следствием. Кроме того, президент России произвёл ряд назначений в этих ведомствах, а также во ФСИН.

Президент России Владимир Путин уволил с занимаемых должностей 11 генералов МЧС, МВД и СК. Соответствующий указ главы государства был опубликован 4 ноября 2019 года на официальном портале правовой информации.

В частности, со своих постов были сняты четыре генерал-майора полиции, занимавших руководящие должности в Министерстве внутренних дел.

Так, Юрий Алтынов был освобождён от должности начальника управления МВД по Тюменской области. Ефрем Романов сложил полномочия главного инспектора ведомства, а Игорь Трифонов более не является министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике.

Своего поста лишился и Александр Мельников, бывший первым заместителем начальника главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Стоит отметить, что на данный момент Мельников находится под следствием. 25 сентября Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Он обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере. Согласно сообщениям СМИ, речь идёт о 100 млн рублей.

В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий своих постов лишились шесть чиновников, также в звании генерал-майоров.

Речь идёт о Сергее Власове, который занимал должность начальника управления информационных технологий и связи МЧС. Помимо него свои полномочия сложили директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны ведомства Максим Максименко, его заместитель Владимир Дежкин, а также начальник главного управления МЧС по республике Крым Александр Еремеев и его коллега в Кировской области Михаил Лихачёв.

Кроме того, полномочия сложил и Сергей Журавлёв — первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве. Этим же указом президента Журавлёв был уволен с военной службы.

В Следственном комитете России со своей должности был уволен генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев. Он занимал пост руководителя четвёртого следственного управления ГСУ СК.

Александр Мельников

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Назначения

Кроме того, этим же указом российский лидер произвёл ряд назначений и перестановок в МЧС, МВД, ФСИН, СК и Генеральной прокуратуре.

Так, полковник полиции Дмитрий Баранов занял пост заместителя начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции. Полковник внутренней службы Александр Кузьмин отныне будет выполнять функции начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. Полковник Алексей Чириков получил аналогичную должность в Республике Башкортостан.

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Генерал-майор Алексей Смирнов получил назначение на пост первого заместителя начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожаной службы МЧС, а генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев стал заместителем главы МЧС и главным государственным инспектором по пожарному надзору.

К тому же, генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит был назначен на пятилетний срок руководителем следственного управления СК РФ по Воронежской области, а генерал-майор Вячеслав Сухоруков — на аналогичную позиции в Республике Бурятия.

Кроме того, на пятилетний срок прокуроров Смоленской области был назначен Сергей Карапетян.

Стоит отметить, что в тот же день был опубликован ещё один указ Владимира Путина, касающийся назначений. Атаманом Всероссийского казачьего общества стал Николай Долуда.

Предыдущие перестановки

Предыдущие крупные перестановки в российских ведомствах произошли почти ровно месяц назад — 3 ноября 2019 года. Тогда был опубликован указ главы государства от 30 сентября, согласно которому свой пост покинул директор ФСИН Геннадий Корниенко. Он занимал эту должность чуть более семи лет — с 25 июня 2012 года.

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачёвой, Корниенко сложил свои полномочия по достижении предельного возраста. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Кроме того, свои посты покинули и несколько руководителей МЧС, СК и МВД.

Речь шла о начальнике Управления ФСИН по Владимирской области Андрее Виноградове, начальнике Главного управления МЧС по Республике Коми Александре Князеве, руководителе Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области Викторе Леденеве, заместителе начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области — начальнике Главного следственного управления Андрее Неупокоеве, а также о главном инспекторе МВД России Эдуарде Соболе.