После семи лет работы: Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Он занимал свой пост с 25 июня 2012 года. Кто станет преемником Корниенко, пока неясно. Кроме того, глава государства произвёл ещё несколько увольнений и назначений в силовых ведомствах. Кадровые перестановки, помимо ФСИН, затронули МЧС, Следственный комитет и МВД.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобождён от должности. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным 30 сентября, был опубликован 3 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

Этот пост он занимал чуть более семи лет, с 25 июня 2012 года, сменив генерал-полковника внутренней службы Александра Реймера.

Во вторник, 1 октября, о том, что Корниенко оставляет свою должность, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

«Да, это так. Он ушёл по достижении предельного возраста», — цитировал её ТАСС.

Между тем спустя сутки пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию об его освобождении от должности, указав, что такой указ ещё не был опубликован.

30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет. Как отмечает ТАСС, это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Геннадий Корниенко

© Григорий Сысоев

Уроженец Карельской АССР в течение 20 лет, с 1981 по 2001 год, служил в органах государственной безопасности СССР и России, откуда ушёл в звании генерал-полковника. Затем Корниенко стал заместителем директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, однако уже через год был назначен на пост директора Государственной фельдъегерской службы РФ. Эту должность он занимал до перехода на руководящую позицию во ФСИН.

В 2015 году Корниенко был награждён орденом Александра Невского. Эту госнаграду могут получить граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Кадровые перестановки

Помимо этого, в указе президента Российской Федерации от 30 сентября говорится «об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Речь идёт о кадровых перестановках в силовых ведомствах.

Согласно решению главы государства, от должностей были освобождены: начальник Управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, начальник Главного управления МЧС по Республике Коми Александр Князев, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области Виктор Леденев, заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области — начальник Главного следственного управления Андрей Неупокоев, а также главный инспектор МВД России Эдуард Соболь. Кроме того, посты покинули прокурор Томской области Виктор Романенко и прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

В то же время были произведены ряд назначений на руководящие посты.

Так, на пост первого заместителя начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД занял Константин Алёшин. Полковник юстиции Александр Безукладников стал первым заместителем председателя СУ СК по Алтайскому краю, а полковник внутренней службы Дмитрий Газизов — замначальника договорно-правового департамента МЧС.

Также по теме Освобождение от должности: Путин уволил трёх генералов Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности трёх генералов. Согласно распоряжению президента, свои посты оставят глава...

Кроме того, Николай Басов стал начальником ГУ МЧС по Забайкальскому краю, начальником управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН был назначен Юрий Бобкин. Олег Кадочников занял должность замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

К тому же руководство Сибирским юридическим институтом МВД РФ было поручено Дмитрию Киму, Дмитрий Козлов занял пост начальника ГУ МЧС по Севастополю, Юрий Лымарь стал начальником Главного управления ФСИН по Пермскому краю, а Игорь Ромашкин назначен начальником Управления МВД по Астраханской области.

Вместе с тем назначения на пятилетний срок получили Констатин Букреев, ставший московским межрегиональным транспортным прокурором, и Владислав Московских, занявший должность прокурора Тюменской области.

На должности руководителей СУ СК по Тверской области и СУ СК по ХМАО — Югре на 60 месяцев назначены Альберт Кизимов и Михаил Мокшин соответственно. На аналогичный пятилетний срок получили назначения Анатолий Уханов и Богдан Францишко, которые стали руководителями СУ СК по Смоленской и Курганской областям соответственно.