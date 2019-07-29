Экс-замглавы ФСИН получил семь лет колонии по делу о хищении

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Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии по делу о хищении 263 млн рублей при закупке обуви.
Экс-замглавы ФСИН получил семь лет колонии по делу о хищении
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП «Производственно-промышленный дом» Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тыс. рублей.

В отношении Коршунова было возбуждено ещё несколько уголовных дел, в том числе о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН почти на 160 млн рублей, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

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