Экс-замглавы ФСИН получил семь лет колонии по делу о хищении

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии по делу о хищении 263 млн рублей при закупке обуви.

Как сообщает РИА Новости, другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП «Производственно-промышленный дом» Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тыс. рублей.

В отношении Коршунова было возбуждено ещё несколько уголовных дел, в том числе о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН почти на 160 млн рублей, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.