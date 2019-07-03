Освобождение от должности: Путин уволил трёх генералов

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности трёх генералов. Согласно распоряжению президента, свои посты оставят глава МВД Чувашии Сергей Неясник, начальник Сибирского юридического института МВД Игорь Медведев и начальник управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев. Этим же указом президент произвёл семь новых назначений в федеральных ведомствах.

Президент России Владимир Путин освободил от должности трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По распоряжению президента от должности освобождены начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, глава МВД Чувашии генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Кроме того, от занимаемой должности освобождены замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков и генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Этим же указом президент провёл семь новых назначений. Так, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов занял пост заместителя главы МЧС, полковник внутренней службы Андрей Поляков назначен начальником управления ФСИН по Дагестану. Полковник внутренней службы Александр Просвирнин занял аналогичную должность, но в Волгоградской области.

Главой НПО «Специальная техника и связь» назначен полковник полиции Александр Юрчин.

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В дополнение к этому президент распорядился о трёх назначениях, каждое — сроком на пять лет. Это касается Владимира Владимирова, который стал северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова, нового прокурора Карачаево-Черкесии, а также Сергея Забатурина, ставшего прокурором Московской области.

В минувшем месяце Путин распорядился об освобождении от должностей двух других высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Указом главы государства были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин, а также глава управления внутренних дел по Западному административному округу главка МВД России по столице генерал-майор полиции Андрей Пучков.

О соответствующем решении Путина стало известно после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подал ходатайство в связи с прекращением уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова.

Крупная отставка силовиков произошла в феврале 2019 года. Путин освободил от должности сразу девять генералов силовых ведомств.

В МЧС своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра ведомства генерал-лейтенант Сергей Диденко, руководитель Южного регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Одер и генерал-полковник Игорь Панин, возглавлявший Северо-Западный региональный центр.

В МВД указом президента уволены замминистра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, замначальника Главного управления ведомства по Красноярскому краю генерал-майор Александр Кузнецов и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов.

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Кроме того, от должности были освобождены старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев, руководитель Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, а также полковник внутренней службы МЧС РФ Николай Басов и первый замруководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин.

До этого крупная кадровая перестановка в силовых ведомствах произошла в августе 2018 года. Указом главы государства освобождены от занимаемых должностей восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС.

В июне 2018 года президент отправил в отставку шестерых генералов: первого замглавы МЧС Владимира Степанова, руководителя МВД по Крыму Сергея Абисова, начальника Кемеровского МЧС Александра Мамонтова и руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко. Также были уволены глава крымского МЧС генерал-лейтенант Сергей Шахов и начальник департамента по финансово-экономической политике МВД Надежда Ромашова.

В апреле 2018 года также произошли масштабные переназначения. Указом президента освобождены от занимаемых должностей 11 генералов МВД, МЧС, СК и ФСИН.