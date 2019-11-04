Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте правовой информации.

Уточняется, что в числе уволенных генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Данным указом глава России также произвёл ряд назначений на высокопоставленные должности.

В октябре Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также указом были произведены назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить