Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на сайте правовой информации.
Уточняется, что в числе уволенных генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Данным указом глава России также произвёл ряд назначений на высокопоставленные должности.
В октябре Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также указом были произведены назначения.