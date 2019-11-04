Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении ряда генералов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Соответствующий документ размещён на сайте правовой информации.

Уточняется, что в числе уволенных генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Данным указом глава России также произвёл ряд назначений на высокопоставленные должности.

В октябре Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также указом были произведены назначения.