Путин сменил трёх начальников управлений в Кремле

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении трёх начальников управлений в Кремле.
Путин сменил трёх начальников управлений в Кремле
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер назначил Максима Травникова начальником Управления по вопросам госслужбы и кадров, Антона Фёдорова — начальником Управления информационного и документационного обеспечения, а Татьяну Локаткину — начальником Управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Все три документа вступают в силу со дня их подписания.

Ранее Путин подписал указ о назначении Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний.

3 октября президент России произвёл ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах.

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