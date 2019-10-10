Путин сменил трёх начальников управлений в Кремле

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении трёх начальников управлений в Кремле.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер назначил Максима Травникова начальником Управления по вопросам госслужбы и кадров, Антона Фёдорова — начальником Управления информационного и документационного обеспечения, а Татьяну Локаткину — начальником Управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Все три документа вступают в силу со дня их подписания.

Ранее Путин подписал указ о назначении Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний.

3 октября президент России произвёл ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах.