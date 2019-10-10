Путин сменил трёх начальников управлений в Кремле
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер назначил Максима Травникова начальником Управления по вопросам госслужбы и кадров, Антона Фёдорова — начальником Управления информационного и документационного обеспечения, а Татьяну Локаткину — начальником Управления по обеспечению конституционных прав граждан.
Все три документа вступают в силу со дня их подписания.
Ранее Путин подписал указ о назначении Александра Калашникова директором Федеральной службы исполнения наказаний.
3 октября президент России произвёл ряд увольнений и назначений в силовых ведомствах.